Unitalsi: Milano, con le donazioni dei clienti Bennet finanziato l’acquisto di un nuovo pulmino per il trasporto delle persone allettate

Verrà impiegato per trasportare le persone allettate e i malati di Sla il nuovo pulmino attrezzato dell’Unitalsi di Milano, acquistato grazie alle donazioni dei clienti Bennet. Tramite la raccolta punti 2018/19 i clienti della storica azienda comasca della grande distribuzione hanno potuto convertire i punti spesa nel sostegno concreto al progetto di Unitalsi lombarda, donando così ben 17.000 euro. Il nuovo mezzo, acquistato lo scorso anno, è stato attrezzato con una pedana di sollevamento, l’impianto per somministrare ossigeno, la barella allargata e il materasso antidecubito. Tra le dotazioni dello speciale pulmino ci sono inoltre le prese di corrente a 220 volt per consentire la carica e il funzionamento delle apparecchiature elettromedicali eventualmente necessarie. “Grazie a questo pulmino renderemo la vita più semplice a tante persone costrette a confrontarsi con patologie delicate e impegnative come la Sla e la Sma – spiega Vittore De Carli, presidente Unitalsi lombarda –. Dall’esterno appare come un normale pulmino, ma l’interno è stato modificato per permettere il trasporto di chi è allettato e normalmente per spostarsi ha bisogno dell’ambulanza”. Il nuovo pulmino – che servirà a trasportare i malati, soci e non dell’Unitalsi, nei centri di cura, nei luoghi di culto o semplicemente per permettere ai malati di andare in gita e concedersi un po’ di svago – sarà benedetto dall’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, durante la V Giornata del sacerdote anziano e malato che si svolgerà a Caravaggio, nel santuario Santa Maria del Fonte, il prossimo 19 settembre.