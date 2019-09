Opera don Orione: Tortona, al via l’anno dei giovani orionini italiani in vista dell’incontro internazionale dell’estate 2020

Ha preso il via al Paterno a Tortona (Al) l’Anno dei giovani orionini per l’Italia alla presenza di una rappresentanza di oltre 50 ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia, Albania, Romania e Ucraina, accompagnati dal direttore generale dell’Opera don Orione, don Tarcisio Vieira, da don Fernando Fornerod, consigliere generale incaricato per la pastorale giovanile, da don Giuseppe Volponi e suor Chiara Pilota, responsabili della pastorale giovanile per l’Italia. L’evento è in preparazione del grande incontro internazionale dei giovani orionini (Gmgo) in programma dal 30 giugno al 5 luglio 2020 (www.tortona2020.com; #GMG2020 e #Tortona2020).

Come in Italia, in tutto il mondo si sono tenute cerimonie per lanciare questo anno speciale dedicato ai giovani e voluto dalla Famiglia carismatica orionina in linea con Papa Francesco che ha chiesto alle ragazze e ai ragazzi di tutto il mondo di “essere più protagonisti nella vita delle comunità. Perché il futuro della Chiesa passa anche attraverso di loro”. A tutti i giovani orionini don Vieira ha proposto il modello di Gesù “sempre per strada, in cammino in mezzo alla gente per lasciarsi incontrare” ed ha evidenziato come “Gesù valorizzi ognuno di noi, senza giudicare, ma cercando sempre l’incontro”. Per il direttore generale il segreto del successo di don Orione è”nell’incontro con ‘l’altro'” e nell’avere offerto “il metodo di una carità grande e fraterna soprattutto nei confronti dei più fragili e lontani”. Il prossimo anno sono attesi a Tortona oltre 500 giovani da tutto il mondo che verranno accolti in una grande tendopoli ai piedi del santuario della Madonna della Guardia e vivranno un programma ricco di eventi culturali, ludici e spirituali sulle orme di san Luigi Orione. Di particolare rilievo anche l’adesione dei giovani dal Venezuela, nonostante le grandi difficoltà che stanno vivendo .