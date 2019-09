Migranti: Conte, “d’ora in poi nessuna propaganda. Contrasto al traffico illecito ma i problemi cerchiamo di risolverli in 2 giorni”

(Foto: Presidenza del Consiglio dei ministri)

Sui migranti “d’ora in poi nessuna propaganda. Non cambieremo la filosofia di rigore nella misura in cui riteniamo che debba essere contrastato il traffico illecito, la immigrazione clandestina. Su questo non transigo. Per il resto, i problemi anziché risolverli in 20 giorni, in 2 mesi, in 1 mese, cerchiamo di risolverli in 2 giorni”. Lo ha affermato oggi pomeriggio il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei giornalisti ad Accumoli dove ha incontrato gli amministratori locali delle zone terremotate.