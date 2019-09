Medio Oriente: dal 15 al 22 settembre la Settimana mondiale per la pace in Palestina e Israele

Si svolgerà dal 15 al 22 settembre l’annuale Settimana mondiale per la pace in Palestina e Israele che al suo interno comprende anche la Giornata internazionale di preghiera per la pace (21 settembre). In questo tempo le Chiese, le organizzazioni ecclesiali, movimenti e aggregazioni laicali organizzeranno liturgie, incontri, dibattiti e azioni di solidarietà a favore della pace e della giustizia per israeliani e palestinesi. L’iniziativa, promossa dal Consiglio mondiale delle Chiese (Cec), quest’anno ha per tema “Umanità e uguaglianza nella Creazione di Dio”. Alla Settimana ha aderito anche Pax Christi International che ha diffuso per l’occasione un messaggio in cui si ribadisce l’urgenza di “riconoscere e difendere l’umanità e l’uguaglianza nella creazione di Dio. Fondamentale nella nostra fede, e in quella dei nostri fratelli e sorelle ebrei e musulmani, è la convinzione che tutte le persone sono create da Dio. Come figli di Dio la nostra umanità e uguaglianza sono inattaccabili. Questi principi formano la base del diritto internazionale e sono sanciti nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti umani”.