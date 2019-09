Malattie mitocondriali: domani la facciata della basilica di Sant’Antonio a Padova “s’illumina di verde” per la Settimana mondiale di sensibilizzazione

Nella notte di domani, sabato 14 settembre, la facciata della pontifica basilica di Sant’Antonio di Padova “s’illumina di verde”, il colore simbolo delle malattie mitocondriali, per accendere l’attenzione su queste patologie genetiche rare, per le quali, ad oggi, non esiste una cura. Le luci saranno accese intorno alle 20 e la basilica sarà illuminata di verde fino alle 22.30 circa. È la prima volta che la basilica del Santo aderisce a una iniziativa simile, grazie alla disponibilità del delegato pontificio, mons. Fabio Dal Cin. Il “Light Up for Mito” (#lightupformito) di sabato, in cui monumenti e siti in tutto il mondo si accenderanno di verde, dà il via alla Settimana mondiale di sensibilizzazione sulle malattie mitocondriali (Gmdaw 2019), promossa dal 15 al 21 settembre in Italia dall’associazione Mitocon onlus.

la basilica del Santo è uno dei 14 siti italiani, tra monumenti e luoghi pubblici, che hanno aderito fino a oggi alla campagna di sensibilizzazione “Light Up for Mito” ed è, per ora, l’unico edificio religioso. L’elenco, disponibile on line sul sito della Gmdaw 2019, è in continuo aggiornamento, perché altre realtà si stanno aggiungendo in queste ore. In Italia, per il secondo anno consecutivo, ha aderito alla campagna la Marina Militare, che supporterà l’iniziativa di solidarietà illuminando da Nord a Sud alcuni dei propri edifici e unità navali.

Il “Santo” illuminato di verde non è l’unico evento che interesserà la città di Padova durante la Gmdaw 2019. Venerdì 20 settembre alle 21, a Padova, al Teatro ai Colli, la compagnia teatrale “I Ricci”, sotto la direzione artistica di Cataldo Todaro e la regia di Riccardo Mastrolillo, metterà in scena lo spettacolo teatrale di beneficenza “Piume di struzzo – Il vizietto”, in collaborazione con Mitocon onlus.

Dal 15 settembre, in 11 Paesi e 3 continenti, 14 associazioni di pazienti e familiari affetti da malattie mitocondriali saranno attive sul territorio con eventi, iniziative, convegni, incontri per sensibilizzare su queste malattie.