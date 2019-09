Diocesi: Palermo, domani in cattedrale mons. Lorefice consacra cinque nuovi sacerdoti

Saranno ordinati presbiteri nella mattinata di domani, sabato 14 settembre, alle 10, vigilia del 26° anniversario dell’uccisione del beato padre Pino Puglisi, tre diaconi del seminario arcivescovile di Palermo e due religiosi. A presiedere la celebrazione in cattedrale sarà l’arcivescovo, mons. Corrado Lorefice. Si tratta di don Francesco Cinà, 30 anni, don Salvatore De Pasquale, 25 anni, e don Giuseppe Fricano, 26 anni. I due religiosi che saranno ordinati nella stessa occasione sono il camilliano Dario Malizia, dell’Ordine di ministri degli infermi – Camilliani dopo una esperienza come volontario presso la missione “Speranza e carità”, diretta da Biagio Conte, e il comboniano Alessio Geraci dei missionari comboniani del Cuore di Gesù, specialista in lingue straniere, rimasto estasiato dalla testimonianza di una missionaria laica della sua parrocchia di San Tommaso D’Aquino, tornata dal Madagascar.