Diocesi: Caritas Latina, aperto il bando per il servizio civile. Giovani impegnati nel progetto “Verso l’altro”

A scuola di solidarietà andando “Verso l’altro”. È quanto propone la Caritas diocesana di Latina-Terracina-Sezze-Priverno che ha aperto il bando per il Servizio civile per quattro giovani desiderosi di mettere a disposizione degli altri un anno della loro vita. C’è tempo fino alle 14 del 10 ottobre per inviare le domande. I giovani saranno impegnati nel progetto “Verso l’altro”, orientato agli adulti e alla terza età in condizioni di disagio. Possono partecipare i giovani dai 18 ai 28 anni d’età, che riceveranno poco più di 400 euro al mese come rimborso. Dalla Caritas pontina spiegano che la novità più rilevante sarà che le domande si potranno presentare solo online. Per accedere a questa piattaforma i giovani dovranno – per forza – avere l’identità digitale Spid. Per gli stranieri, basta che abbiamo un permesso (es. i rifugiati sono ammessi e possono avere uno Spid). Al momento dell’invio della domanda non si potrà più cambiarla o ritirarla. Per i requisiti e le esatte modalità di invio della domanda si può consultare il sito del servizio civile oppure quello della Caritas di Latina, dove è possibile trovare tutte le informazioni relative al progetto. I giovani volontari che verranno scelti presteranno servizio al Centro di ascolto, collaborando con gli attuali operatori. Solo lo scorso anno il Centro di ascolto della Caritas di Latina ha accolto circa 700 persone, molte delle quali hanno presentato problemi legati al lavoro. Ma si incontrano anche situazioni di emergenza, come ad esempio l’impossibilità di affrontare il pagamento delle utenze domestiche, casi di mancanza di alloggio temporaneo o, ancora, problemi ordinari delle famiglie.