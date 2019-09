Diocesi: Agrigento, domani in cattedrale l’esposizione del Crocifisso restaurato e veglia di preghiera

Sabato 14 settembre, festa della Esaltazione della Santa Croce, nella basilica cattedrale di Agrigento, si terrà, alle 20.30, l’esposizione del Crocifisso restaurato; a seguire, alle 21, una veglia di preghiera. “Il crocifisso che sarà esposto è in legno scolpito e dorato; con la sua croce originaria è databile alla fine del secolo XVII, opera di bottega siciliana – si legge in una nota della diocesi -. Nonostante le numerose ridipinture, che il restauro ha eliminato, il crocifisso mostra una composta e umana sofferenza, con una forte componente naturalistica”, segno di “nuove forme di spiritualità diffuse dagli ordini religiosi e in particolare da quello francescano”. Fino agli anni Sessanta è documentata la presenza del Crocifisso in cattedrale, collocato presso l’altare maggiore.