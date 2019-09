Parlamento europeo: Sassoli (presidente), concordata risoluzione su Brexit. “Grande unità dell’Ue sulla questione”

(Foto: Daina Le Lardic/European Union 2019 - Source: EP)

(Bruxelles) Una risoluzione sullo “stato di avanzamento dell’uscita del Regno Unito dall’Ue” è stata concordata tra i presidenti dei gruppi politici e sarà portata al Parlamento nella prossima sessione. In essa si “ribadiscono i cardini dell’impostazione europea” e “si sottolinea la grande unità dell’Ue sulla questione del Brexit”. L’ha presentata ai giornalisti in conferenza stampa oggi a Bruxelles il presidente David Sassoli. “Non è nostro interesse e intenzione entrare nel dibattito interno”, ha premesso Sassoli, pur affermando, nella risposta a una domanda, che “i Parlamenti dovrebbero restare sempre aperti, perché nell’Europa contemporanea sono le case della democrazia. Se non si discutono nel Parlamento i destini dei Paesi, dove allora?”. La risoluzione ha tre parti, ha spiegato Sassoli. Nella prima si ribadisce la posizione Ue: l’accordo sul tavolo “resta il migliore possibile”, “non ci sarà accordo senza back-stop”, ma l’Ue è “disponibile ad esaminare tutte le proposte alternative che potranno essere presentate, anche se fino ad ora il Regno Unito non ha presentato alternative credibili”. L’Ue è “pronta a ritornare alla proposta originaria dell’Ue, cioè che il back-stop valga solo per l’Irlanda del Nord” e anche a rendere “la dichiarazione politica un documento legalmente vincolante”. La risoluzione affronta poi il caso del “no-deal”, eventualità di cui “il Regno Unito dovrà assumersene tutta la responsabilità”. Nella terza parte la possibilità di estendere il termine del Brexit oltre il 31 ottobre: “se giustificata”, per evitare un no-deal, per indire nuove elezioni o un secondo referendum, o invocare l’art. 50. “Siamo preoccupati di tutelare gli interessi dei cittadini europei e britannici”, ha concluso Sassoli, “in una vicenda che resta molto dolorosa; ma in questo momento la chiarezza delle posizioni va espressa con molta determinazione”.