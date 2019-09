Parlamento europeo: insieme-per.eu, continua la campagna di informazione e partecipazione. Il 26 settembre nelle piazze per l’ambiente

(Bruxelles) Dopo la positiva esperienza di stavoltavoto.eu, la campagna di mobilitazione alle elezioni europee del 26 maggio scorso, promossa dal Parlamento europeo, lo sforzo di coinvolgimento e di partecipazione prosegue e si è trasformato nella piattaforma insieme-per.eu. “Adesso i rappresentanti che abbiamo eletto devono dare forma all’Europa in nome dei cittadini europei: dopo aver eletto la presidente della Commissione dovranno esaminare i commissari e votare l’intera nuova Commissione europea”, spiegano i promotori. “Tocca anche a noi continuare a impegnarci” per la democrazia in Europa. Quindi continua lo sforzo di informazione e comunicazione attraverso la piattaforma attivata (insieme-per.eu) che vuole essere “uno spazio in cui tutti si sentono benvenuti”. Dagli organizzatori la richiesta di completare un questionario on line per contribuire a definire la funzionalità di questo servizio. E poi un invito a una “mobilitazione pan-europea”: “One hour for Europe” (Un’ora per l’Europa) si svolgerà il 26 settembre, dalle 17 alle 18, in diverse piazze dei Paesi europei per sensibilizzare sui temi della difesa dell’ambiente e raccontare che cosa l’Europa sta facendo. L’iniziativa, che ha il patrocino del Parlamento europeo, si unisce alla campagna “Fridays for Future”. Si stanno organizzando manifestazioni in 21 città di 11 Paesi Ue.