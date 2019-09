Papa Francesco: questa mattina ha ricevuto in udienza il presidente della Repubblica di Serbia

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Questa mattina Papa Francesco ha ricevuto in udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il presidente della Repubblica di Serbia Aleksandar Vučić, il quale si è successivamente incontrato con il card. Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati. Lo riferisce un comunicato della sala stampa vaticana. “Nel corso dei cordiali e aperti colloqui – si legge nel documento – è stato espresso compiacimento per i buoni rapporti esistenti tra la Santa Sede e la Serbia, nonché apprezzamento per il contributo che la comunità cattolica offre al bene dell’intera Nazione, specialmente in campo sociale”. Successivamente, “ci si è intrattenuti sulla situazione nel Paese e sui passi compiuti verso l’integrazione europea. Sono stati, inoltre, affrontati temi di comune interesse nel contesto regionale, soffermandosi, in particolare, sull’importanza di promuovere una fruttuosa collaborazione tra i popoli a servizio della pace e sul ruolo positivo che le religioni possono svolgere nel processo di riconciliazione”.