Eurostat: disponibile on line annuario statistico regionale 2019

(Bruxelles) Eurostat, l’istituto di statistica dell’Ue, ha pubblicato oggi l’Annuario regionale 2019, uno strumento che mette in evidenza quei dettagli che le statistiche nazionali (ed europee) sono costrette a tralasciare. Emerge quindi una immagine molto più definita del territorio letta attraverso dati riguardanti 12 aspetti, tra cui popolazione, salute, istruzione e formazione, occupazione, economia, ricerca, turismo, trasporti agricoltura. Questo permette di “comprendere la diversità che esiste tra regioni, città e suddivisioni geografiche utilizzare per analizzare i territori”, spiega la direttrice di Eurostat, Mariana Kotzeva. Le oltre 200 pagine sono corredate di tabelle, grafici e dati insieme all’analisi dei principali dati. L’edizione 2019 dell’annuario ha come novità un capitolo dedicato alle città europee e un approfondimento sugli sviluppi socioeconomici, sempre su scala regionale, dopo la crisi economico-finanziaria.