Diocesi: Vicenza, venerdì e sabato 43° convegno dei catechisti e degli accompagnatori nella fede “Noi, comunità in missione”

Si terrà venerdì 13 e sabato 14 settembre in Seminario vescovile a Vicenza il 43° convegno dei catechisti e degli accompagnatori nella fede della diocesi di Vicenza. “Noi, comunità in missione” è il tema individuato dall’Ufficio per l’evangelizzazione e la catechesi, che è in stretta sintonia con il tema missionario scelto dal vescovo Beniamino Pizziol per l’anno pastorale aperto a monte Berico l’8 settembre scorso “Battezzati e inviati per la vita del mondo”.

“Il tema dell’accompagnamento nella fede – ha spiegato don Giovanni Casarotto, direttore dell’Ufficio catechistico diocesano – è stato scelto perché è importante far crescere la consapevolezza che sono le comunità cristiane le prime protagoniste di questa dimensione evangelizzatrice. Tutti siamo chiamati ad accompagnare nella crescita della fede altre persone e, nello stesso tempo, siamo accompagnati perché anche la nostra fede cresca continuamente”.

Ospite d’eccezione della due giorni in Seminario sarà don Salvatore Soreca, direttore dell’Ufficio catechistico di Benevento, che introdurrà i lavori venerdì 13 settembre alle 14.45 con una conversazione sul tema “Nella preghiera”, ovvero l’importanza della dimensione orante nell’accompagnamento nella fede. Alla sera alle 20.30 sarà ospite del convegno don Gianni Trabacchin, parroco di Valdagno e biblista, che proporrà una riflessione dal titolo “Provocati dalla Parola”, ovvero come le comunità cristiane sono interrogate dalla Parola di Dio.

La mattinata di sabato 14 settembre offrirà a catechisti e accompagnatori nella fede la possibilità di partecipare a proposte diversificate in base all’età dei destinatari delle proposte pastorali (preadolescenti, bambini e ragazzi e adulti). La mattinata continuerà con una tavola rotonda nella quale si cercherà di proporre un ulteriore approfondimento sui temi del convegno. Alle 14 ci sarà la possibilità di una formazione specifica per chi inizia il servizio di catechesi.