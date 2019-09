Diocesi: Ragusa, il 26 settembre ricognizione canonica del corpo del servo di Dio mons. Jacono. Due giorni dopo i suoi resti mortali andranno a Caltanissetta

Sarà un Tribunale nominato dal vescovo di Ragusa, mons. Carmelo Cuttitta, a effettuare il 26 settembre alle 15, nella cattedrale di San Giovanni Battista, la ricognizione canonica del corpo del servo di Dio, mons. Giovanni Jacono. La ricognizione è stata autorizzata dalla Congregazione delle cause dei santi. Il giorno successivo, alle 20, in cattedrale, il vescovo presiederà una concelebrazione eucaristica con i resti mortali del servo di Dio, mons. Jacono.

Il 28 settembre una delegazione della diocesi di Ragusa accompagnerà i resti mortali di mons. Jacono a Caltanissetta dove saranno tumulati. La diocesi di Ragusa ha così accolto la richiesta che era stata formulata dal vescovo di Caltanissetta, mons. Mario Russotto. A Ragusa, in cattedrale, rimarrà una reliquia.

Mons. Giovanni Jacono, proclamato venerabile da Papa Francesco lo scorso 8 novembre, nacque a Ragusa il 14 marzo 1873 e morì a Ragusa il 25 maggio 1957. Fu arcivescovo titolare di Mocisso e vescovo di Molfetta e Caltanissetta.