Diocesi: Cassano all’Jonio, profanato tabernacolo della chiesa di San Girolamo in Castrovillari

Il vescovo di Cassano all’Jonio, mons. Francesco Savino, e tutti i sacerdoti della diocesi “rappresentano il grande rammarico ed il profondo dispiacere per la profanazione del tabernacolo della chiesa parrocchiale di San Girolamo in Castrovillari da cui è stata sottratta una teca per l’Eucaristia”. È quanto si legge in una nota della diocesi cassanese. Nella notte tra il 10 e l’11 settembre scorsi, alcuni ignoti si sono introdotti nella chiesa sfondando una finestra degli uffici parrocchiali; hanno messo a soqquadro alcuni spazi della parrocchia, hanno sottratto alcune chiavi e provato ad impossessarsi di alcune suppellettili di valore. “Ci rattrista davvero che sia stata profanata l’Eucaristia nella ricerca di oggetti di oro nel tabernacolo – il messaggio del presule e dei sacerdoti –. I ladri, cercando di prendere la pisside, hanno lasciato sull’altare le ostie consacrate”. Nel richiamare tutti alla riparazione per l’atto sacrilego, “ricordiamo che la profanazione dell’Eucaristia è condannata dal Diritto canonico. Preghiamo per quanti si sono macchiati di tale colpa affinché facciano penitenza”. “Invochiamo – concludono – la misericordia del Signore e chiediamo il dono della devozione verso l’Eucaristia, sommo bene della Chiesa”.