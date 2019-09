Acli: Fico, “Parlamento deve mettere al centro anche il dibattito che proviene dal mondo delle associazioni”

(Foto: Camera dei deputati)

“Buon lavoro alle Acli per queste giornate che sviluppano un dibattito su temi importanti e fondamentali come quello della mobilità sociale”. Così il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, in un videomessaggio inviato alle Acli che a Bologna hanno iniziato i lavori per il 52° Incontro nazionale di studi. “Sono convinto che l’associazionismo è uno dei modi migliori per collaborare – ha continuato Fico – e per poter sviluppare dibattiti importanti all’interno della società. Le istituzioni devono poter ricevere le vostre proposte e ascoltare, il Parlamento poi deve mettere al centro anche il dibattito che proviene dal mondo delle associazioni”. “Spero quindi di vedervi presto di persona, per collaborare attivamente in un’altra occasione, e intanto – ha concluso il presidente della Camera – vi ringrazio per il lavoro che svolgete ogni giorno e vi rinnovo gli auguri per queste giornate”.