Università Cattolica: Roma, domani al ministero degli Esteri si discute sul “Ruolo strategico della diplomazia della cultura”

“Il ruolo strategico della diplomazia della cultura nell’attuale scenario geopolitico” è il titolo dell’evento che si terrà a Roma domani, giovedì 12 settembre, alle 16, al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Il tema verrà affrontato alla presenza del rettore dell’Università Cattolica Franco Anelli e di 25 ambasciatori da tutto il mondo, con gli interventi di esperti internazionali come Eike Schmidt e Nick Cull. L’incontro si svolgerà in occasione del graduation day del master in Cultural diplomacy, offerto dall’Alta scuola in Media, comunicazione e spettacolo dell’Università Cattolica. L’evento sarà aperto dal direttore e ideatore del programma in Cultural diplomacy, Federica Olivares, che illustrerà temi, obiettivi e contenuto del programma formativo, e verrà quindi introdotto dal rettore. Seguiranno gli interventi di Nick Cull, direttore del program in public diplomacy dell’University of Southern California, e di Eike Schmidt, direttore del Museo degli Uffizi. Parteciperanno all’evento gli ambasciatori e le ambasciate di 24 Paesi.