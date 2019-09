Ue: Conte (premier), servono “modifica Patto di stabilità, superamento Regolamento di Dublino, interventi straordinari per sviluppo del Mezzogiorno”

“In Europa non abbiamo tempo da perdere, ritengo sia prioritario accelerare per raggiungere tre obiettivi fondamentali e strategici per l’Italia e gli interessi degli italiani: la modifica del Patto di stabilità a favore della crescita, il superamento del Regolamento di Dublino sui flussi migratori, un regime di misure e interventi straordinari che favoriscano la crescita e lo sviluppo del nostro Mezzogiorno”. Lo scrive il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, in un post su Facebook pubblicato nell’imminenza dell’inizio della giornata a Bruxelles dove incontrerà i vertici delle Istituzioni comunitarie. Per il premier, “occorre sostenere gli investimenti, a partire da quelli ambientali e sociali nell’ottica di uno sviluppo sostenibile che dia nuovo impulso al mercato del lavoro italiano, evitando un’impostazione di bilancio pro-ciclica non adeguata alle prospettive economiche del continente”. “Sul tema migratorio – ribadisce Conte – intendo continuare a lavorare strenuamente per una gestione multilivello, strutturale e non emergenziale dei flussi migratori, e raggiungere un’intesa su un meccanismo automatico di sbarchi e redistribuzione, con un’efficace politica europea dei rimpatri”. “Quanto al nostro Mezzogiorno – prosegue il premier – dobbiamo provare a ottenere dall’Europa il riconoscimento di uno statuto speciale per poter varare misure straordinarie per lo sviluppo”.

“L’Italia – è la convinzione del premier – oggi è più forte, e con il nuovo Governo intendiamo svolgere un ruolo di primo piano in questa fase di rinnovamento dell’Unione europea. La mia determinazione è massima e confido di poter riscontrare un elevato grado di convergenza con la nuova Commissione europea”.