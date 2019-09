Società: Ambasciata di Spagna in Italia e Fondazione con il Sud, domani si presenta a Roma il programma “La Cultura è Capitale”

L’Ambasciata di Spagna in Italia e la Fondazione con il Sud presentano, domani, in una conferenza stampa, il programma “La Cultura è Capitale”. L’appuntamento è, alle ore 11.30, presso la sede dell’Ambasciata di Spagna in Italia, in Largo Fontanella Borghese 19, a Roma.

Il progetto “La Cultura è Capitale”, organizzato in occasione di “Matera 2019 – Capitale europea della cultura”, “si propone di suscitare una riflessione sull’idea di Europa sottolineando l’importanza della cultura come strumento di coesione sociale e sviluppo della società”, spiega una nota. Il programma prevede la partecipazione di intellettuali e di artisti spagnoli e italiani, attraverso una serie di eventi previsti a Roma, Matera, Messina e Napoli.

Interverranno alla conferenza stampa l’ambasciatore di Spagna in Italia, Alfonso Dastis, il presidente della Fondazione con il Sud, Carlo Borgomeo, il vicesindaco del Comune di Roma, Luca Bergamo, e il curatore del programma, Andrea Iezzi.

Parteciperanno anche il presidente del circolo culturale “La Scaletta” di Matera, Francesco Vizziello, la presidente di Foqus—Fondazione Quartieri Spagnoli onlus di Napoli, Rachele Furfaro, il presidente della Fondazione Horcynus Orca di Messina, Gaetano Giunta, il presidente dell’Associazione Energheia di Matera, Felice Lisanti, il presidente del consorzio “La Città Essenziale” di Matera, Giuseppe Bruno, e vari artisti che prendono parte al progetto.

Inoltre, nell’ambito della conferenza stampa, i direttori dell’Instituto Cervantes di Roma, Juan Carlos Reche, della Real Academia de España en Roma, Ángeles Albert, e de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma—Csic, José Ramón Urquijo, presenteranno i propri programmi culturali per i mesi da settembre a dicembre 2019.