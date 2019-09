Santa Sede-Israele: ambasciatore David invita Papa Francesco a “visitare Cafarnao e i luoghi santi della Galilea”

Un invito a visitare “Cafarnao e i Luoghi santi della Galilea” è stato rivolto oggi a Papa Francesco dall’ambasciatore di Israele presso la Santa Sede, Oren David, al termine dell’udienza papale in piazza San Pietro. Il diplomatico israeliano, riferisce l’ambasciata israeliana in un comunicato, ha presentato al Pontefice un francobollo, emesso congiuntamente con l’Ufficio filatelico e numismatico della Città del Vaticano per celebrare i 25 anni di relazioni diplomatiche tra Santa Sede e Israele. Il francobollo, si legge nella nota, raffigura “la Chiesa di san Pietro e la sinagoga di Cafarnao in Galilea” e rappresenta “gli stretti rapporti tra ebraismo e cristianesimo e tra Stato di Israele e Santa Sede”. L’ambasciatore Oren David era accompagnato dal direttore del Servizio filatelico di Israele, Elhanan Shapira. Con lui anche Mauro Olivieri, direttore dell’Ufficio filatelico e numismatico della Città del Vaticano, e Marica Fabris della sua segreteria.