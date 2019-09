Parlamento Ue: Sassoli accoglie premier Conte. “Problemi dell’Italia si risolvono in Europa. Ue più forte con contributo italiano”

(Bruxelles) “È significativo che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte abbia scelto le istituzioni europee come primo viaggio dopo la fiducia” ottenuta al Parlamento italiano. “Tra di noi è chiaro – scrive in un tweet il presidente del Parlamento europeo David Maria Sassoli accogliendo il premier a Bruxelles – che i problemi dell’Italia si risolvono in Europa e che l’Ue è più forte con il contributo italiano”.

