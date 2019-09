Papa Francesco: udienza, 12mila in piazza, fa salire cinque bambini sulla papamobile. Sul sagrato un gruppo di sbandieratori

foto SIR/Marco Calvarese

Il Papa ha fatto il suo ingresso oggi in piazza San Pietro poco prima delle 9.15, acclamato dalle 12mila persone presenti oggi in piazza san Pietro in una giornata piena di sole con temperature settembrine. Appena iniziato il giro tra i vari settori delimitati dal colonnato del Bernini, ha subito fatto fermare la papamobile per far salire a bordo cinque bambini, che si sono goduti il tragitto guardandosi intorno incuriositi. Francesco è apparso sorridente e rilassato, nonostante l’impegnativo viaggio in Africa che si è concluso solo ieri sera. Al termine del percorso sulla jeep bianca scoperta, il Papa ha fatto scendere i suoi piccoli ospiti, salutandoli uno per uno, e poi ha percorso a piedi, come di consueto, il tragitto che lo separa dalla sua postazione al centro del sagrato salutato da un gruppo di sbandieratori e musici di Santa Rosa, provenienti da Viterbo, vestiti in fogge medievali multicolori. Squilli di tromba e numeri di abilità hanno salutato il passaggio del Santo Padre.