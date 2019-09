Nuovo governo: Rossini (Acli), ieri “giornata importante per l’Italia e l’Europa, ora fase nuova”

Ieri è stata “è una giornata importante per l’Italia e per l’Europa: facciamo gli auguri al premier Conte e al suo governo per la fiducia ottenuta in entrambe le camere e al nuovo commissario europeo per l’Italia, Paolo Gentiloni per la prestigiosa delega che gli è stata assegnata”. Lo ha dichiarato, ieri sera, il presidente nazionale delle Acli, Roberto Rossini, che ha rivolto “un ringraziamento speciale” al presidente Mattarella “per l’impegno con cui ha svolto il suo ruolo di garante della nostra Costituzione”. Ora, ha concluso Rossini, “è il momento di ripartire, ci sono tutte le condizioni per fare bene sia nel nostro Paese che a livello europeo, con una politica riformista e attenta al sociale”.