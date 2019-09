Diocesi: Nola, torna “SettembrArte”, l’iniziativa di promozione culturale del territorio

Torna “SettembrArte”, l’iniziativa di promozione culturale promossa dall’Ufficio per i beni culturali della diocesi di Nola e dall’Associazione culturale Meridies, ideatrice dell’iniziativa. L’evento, giunto alla IX edizione, ruota intorno alle Giornate europee del patrimonio, per le quali l’Associazione nolana e l’Ufficio diocesano hanno scelto di proporre un ciclo di visite in tre conventi francescani, dei quali sarà possibile visitare anche le biblioteche per ammirarne le singolari collezioni.

Santa Maria del Pozzo a Somma Vesuviana, Santa Maria a Parete a Liveri e Sant’Angelo in Palco a Nola sono i tre complessi dei quali sarà possibile scoprire la bellezza e l’importanza avuta nei secoli per il territorio circostante. Meraviglia susciterà ai visitatori il complesso di Somma Vesuviana, visitabile il 15 settembre, la cui storia tra arte e fede sarà narrata attraverso un viaggio di circa sei secoli che dalla cripta medievale raggiungerà l’attuale piano di calpestio. Il convento nolano, solitamente chiuso al pubblico, aprirà invece via eccezionale, il 21 e il 22 settembre, grazie alla disponibilità dei Frati Minori Conventuali di Napoli che consentirà di entrare nella chiesetta impreziosita dal ciborio seicentesco, attraversare il chiostro e giungere nel refettorio con gli affreschi rinascimentali. Da non perdere anche la visita al complesso di Liveri, il 29 settembre, luogo di forte spiritualità e meta di continui pellegrinaggi: la lunga scala che conduce al santuario, ancora oggi percorsa, in occasione dell’annuale festa, con una processione, dalle donne devote alla Madonna, porterà i visitatori all’incontro con la suggestiva immagine rivenuta più di cinquecento anni fa dalla giovane Autilia Scala.

Il ciclo di incontri avrà inizio il 15 settembre e si concluderà il 5 ottobre. La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione per le visite.

“Come ogni evento di promozione del patrimonio diocesano – ha sottolineato la responsabile dell’Ufficio per i beni culturali della diocesi, Antonia Solpietro – anche questo nasce dal continuo lavoro di ricerca e studio che l’Ufficio e i volontari di Meridies conducono con passione e competenza. Un impegno che porta anche a interessanti scoperte, una delle quali sarà protagonista proprio di SettembrArte”. I l 23 settembre infatti, al palazzo vescovile di Nola, Pierluigi Leone De Castris (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa) presenterà un’inedita opera del 1449, che proviene dal Convento di Sant’Angelo in Palco. Si tratta di una tavola di eccezionale valore artistico e dall’elaborato programma iconografico, nata alla corte di Alfonso d’Aragona.