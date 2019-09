40° Conferenza di Puebla: Cal, reso noto il programma del Congresso internazionale su “comunione e partecipazione”

La Pontificia Commissione per l’America Latina (Cal) ha reso noto il programma del Congresso internazionale che si terrà a Roma, nella Casa generale dei gesuiti, dal 2 al 4 ottobre per celebrare il quarantesimo anniversario della Conferenza generale dell’episcopato latinoamericano di Puebla.

Il titolo del congresso sarà “A quarant’anni dalla Conferenza di Puebla. Comunione e partecipazione”. Sono previsti i saluti istituzionali del card. Marc Ouellet, presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina, di mons. Bernard Ardura del Pontificio Comitato di scienze storiche e di mons. Miguel Cabrejos Vidarte, presidente del Consiglio episcopale latinoamericano (Celam).

Tra i relatori si segnalano il già vicepresidente della Cal, Guzmán Carriquiry Lecour, lo stesso mons. Cabrejos, teologi come Gustavo Gutiérrez (Perù), Alexandre Awi Mello e José Marins (Brasile), Carlos Salinas Araneda (Cile), Juan Carlos Scannone e Carlos María Galli (Argentina), storici come gli italiani Massimo De Giuseppe e Gianni La Bella e il messicano Rodrigo Guerra.

Il Congresso affronterà sia il contesto latinoamericano in cui si è celebrata la Conferenza, sia la sua preparazione, sia i nodi salienti dell’evento ecclesiale e la sua recezione.