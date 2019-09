11 settembre: card. Dolan (New York), “data indimenticabile. Il giorno dopo abbiamo deciso che ci saremmo rialzati per mostrare che l’amore vince l’odio”

(da New York) “L’11 settembre per gli Stati Uniti e per il mondo, ma soprattutto per New York è una data indimenticabile. Tutti noi ricordiamo dove eravamo quell’11 settembre 2001, ma ricordiamo anche il 12 settembre, il giorno in cui i newyorkesi hanno deciso che ci saremmo rialzati per mostrare che l’amore vince l’odio”. Il card. Timothy Dolan, arcivescovo di New York, ricorda con un video messaggio quella data e in particolare “l’amore, la riverenza con cui sono stati accuditi i corpi delle vittime e il coraggio dei soccorritori”. È l’undicesimo anno che il cardinale di New York si trova a vivere questa ricorrenza e non ha mai dimenticato la prima volta che visitò la chiesa di San Pietro, che, essendo a pochi metri dal World Trade Center, per giorni era stata obitorio delle vittime. Il parroco raccontò a Dolan quanto amore, generosità, senso di sacrificio aveva visto tra i soccorritori e tra la gente venuta ad aiutare. Ed è proprio a questi sentimenti che il cardinale si appella perché sono stati quelli che hanno contribuito alla resurrezione della città e “sono quelli che anche oggi bisogna restaurare e ricostruire per il bene della nazione”. Stamattina nella piazza dove sorgevano le due torri si è svolta la cerimonia commemorativa con la lettura dei nomi delle 2.996 vittime che persero la vita quel giorno, diciotto anni fa. I lettori sono figli, fratelli, mogli e mariti, parenti che recitano quei nomi accompagnandoli con un preghiera o un ricordo. La lettura è stata scandita da sei tocchi di campana e da sei momenti di silenzio a ricordare il momento in cui i due aerei colpirono le torri, le ore in cui crollarono e il tempo in cui gli altri due aerei colpirono uno il Pentagono e l’altro finì su un campo in Pennsylvania. Una legge approvata quest’anno ha autorizzato tutte le scuole e i luoghi pubblici ad osservare questi momenti di silenzio per celebrare quello che viene considerato un giorno patriottico.