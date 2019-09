Vincenziani: morto padre Gerry Armani, consigliere spirituale nazionale della Società di San Vincenzo. Domani a Chieri i funerali

Verranno celebrati domani, mercoledì 11 settembre, alle 10.15 presso parrocchia Santa Maria della Scala (Duomo) a Chieri, i funerali di padre Gherardo Armani, confidenzialmente chiamato padre Gerry. Il sacerdote – assistente spirituale della Caritas diocesana di Torino e consigliere spirituale nazionale della Società di San Vincenzo de’ Paoli – è morto nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 settembre presso l’ospedale del Cottolengo a Torino, dopo un anno di lotta alla malattia.

Per Antonio Gianfico, presidente nazionale della Società di San Vincenzo de’ Paoli, “Con la sua simpatia e amabilità, con schiettezza e facilità comunicativa, padre Gerry sapeva entrare subito in sintonia con le persone, aveva il dono di offrire alla comprensione di tutti anche le verità più profonde”. “Se n’è andato troppo presto, lo avremmo voluto ancora al nostro fianco – aggiunge Gianfico – per infonderci coraggio e gioia, per aiutarci a operare le scelte più giuste. Ma il Signore ha ritenuto che fosse per lui il tempo di entrare nella luce del Suo Amore”.

Il rosario verrà recitato questa sera, in un duplice appuntamento: alle 19 presso la chiesa di San Salvario in largo Marconi a Torino (Suore Vincenziane) e alle 20.30 presso chiesa della Casa della pace (casa dei Missionari) in via Albussano 17/A a Chieri. Domani, dopo i funerali, la salma sarà tumulata a Casale Monferrato, presso la tomba dei Missionari vincenziani (preceduta da una messa esequiale alle 15.30 nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Casale Monferrato).