Tv2000: presentato il palinsesto 2019/2020. Morgante (direttore), “consolidare la nostra presenza in televisione in un’ottica di servizio pubblico”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“La stagione appena trascorsa è stata molto positiva, abbiamo dati in crescita su tutti i fronti, questo ci conforta, ma allo stesso tempo ci sprona a lavorare sempre di più. Siamo sulla strada giusta. Tv2000 e InBlu Radio sono due realtà che stanno crescendo, forti del proprio spirito di appartenenza”. Lo ha detto al Sir Vincenzo Morgante, direttore di rete di Tv2000 e InBlu Radio e direttore del Tg2000, che, questa mattina, ha presentato a Milano il nuovo palinsesto dell’emittente televisiva della Conferenza episcopale italiana per la stagione 2019/2020. Numerose le conferme dei programmi delle scorse stagioni come altrettanto numerose sono le novità. Tra di esse, un investimento sempre maggiore della rete sull’informazione, con due ulteriori telegiornali la domenica. “Stiamo cercando di consolidare la nostra presenza in televisione in un’ottica di servizio pubblico. Da privati vogliamo fare servizio pubblico e quindi abbiamo messo a punto un palinsesto orientato in questo senso”, ha spiegato Morgante. “I nostri programmi e i nostri presentatori storici rimangono. Naturalmente non mancherà la parte dell’informazione religiosa, perché comunque l’identità della tv e della radio sono note e c’è una parte di pubblico che reclama tale servizio”. Un servizio che “verrà affiancato da molte novità come il telegiornale anche la domenica e l’apertura di un ufficio di corrispondenza da Gerusalemme”. Per Morgante, sotto il profilo dell’informazione, è importante e necessario “muoversi in sinergia con il portale Cei News e gli altri media della Cei. C’è una forte volontà di iniziare delle collaborazioni operative – ha spiegato – perché ci sentiamo parte di un grande gruppo con un progetto comune”. Quest’anno, inoltre, ha concluso il direttore di Tv2000, “grande attenzione sarà rivolta anche ai nuovi media e ai social network. Anche perché uno dei segnali di maggior soddisfazione che abbiamo avuto è che tra il pubblico di Tv2000 sono in costante crescita gli spettatori giovani. Stiamo iniziando a essere interessanti anche per una fascia dalla quale storicamente ci sentivamo lontani”.