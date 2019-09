Tv2000: presentato il palinsesto 2019/2020. Mons. Russo (Cei), “un luogo di incontro dove il mondo, la grande attualità e la quotidianità di ciascuno trovano ascolto, considerazione e ospitalità”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Penso alle nostre due emittenti Tv2000 e InBlu Radio come a strumenti che permettono di arrivare nelle case e sui dispositivi digitali, con un messaggio di qualità, uno sguardo rispettoso e profondo sulle persone e le loro storie”. Lo ha detto oggi a Milano mons. Stefano Russo, segretario generale della Conferenza episcopale italiana, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione dei palinsesti di Tv2000 e InBlu Radio per la stagione 2019/2020. Mons. Russo ha poi richiamato la necessità di pensare “alla nostra televisione e alla nostra radio come a un luogo di incontro dove il mondo, la grande attualità e la quotidianità di ciascuno trovano ascolto, considerazione e ospitalità”. Massimo Porfiri, amministratore delegato di Tv2000 e InBlu Radio, ha commentato il percorso di crescita di Tv2000 che “continua a registrare risultati sempre migliori”. “Siamo una televisione sana con radici forti, proiettata sempre in avanti. Negli ultimi anni la nostra emittente ha sviluppato e sta sviluppando un percorso di adeguamento anche tecnologico per essere al passo con le tecnologie più avanzate richieste dai processi di integrazione multimediale con le altre piattaforme”. “In questo percorso non ci si può fermare – ha concluso Porfiri –, forti anche delle sinergie che riusciremo a fare con gli altri mezzi di comunicazione che fanno capo al nostro editore”.