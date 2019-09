Tragedia al Camping Le Giare: Unitalsi, “resterà nella coscienza dell’intero Paese”

”Quello che è accaduto al camping Le Giare di Soverato resterà per sempre nella coscienza non solo dei calabresi ma in quella dell’intero Paese”. Lo dice Vincenzo Trapani, presidente della Sezione Calabrese dell’Unitalsi, a diciannove anni dalla tragedia, ricordando quei momenti in cui morirono travolti dalle acque del fiume Beltrame, improvvisamente ingrossate dalle piogge, 13 persone tra disabili e volontari dell’Unitalsi, nella notte tra il 9 e il 10 settembre nella cittadina del cosentino. “Non scorderò mai l’immagine dei feretri dei nostri amici tutti in fila nella sala mortuaria dell’ospedale, ammalati e volontari. Proprio quest’ultimi sono stati la massima espressione del volontario Unitalsi, hanno donato la propria vita per salvare l’altro ammalato e in difficoltà”. A Soverato e a Reggio Calabria, l’Unitalsi organizzerà una messa in ricordo delle 13 perone scomparse nel campeggio Le Giare.