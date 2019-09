Pro Civitate Christiana: Roma, al via le iscrizioni al corso in fototerapia e fotografia terapeutica

Sono aperte le iscrizioni al corso annuale in fototerapia e fotografia terapeutica, sviluppato in collaborazione con Pro Civitate Christiana – Cittadella Formazione di Assisi. L’organizzano l’associazione LuceGrigia, che si occupa di promozione sociale volta alla promozione e alla diffusione della cultura dell’integrazione sociale e della tutela dei diritti per l’evoluzione umana e sociale, e il Gruppo NetFo, Network italiano di fototerapia, fotografia terapeutica e fotografia ad azione sociale. Il corso consiste in un intenso percorso di formazione, giunto alla sua quarta edizione, che anche quest’anno si terrà a Roma nella sede dell’Associazione Aurea. Rivolto a tutti i professionisti che lavorano nella relazione di aiuto (arte terapeuti, psicologi, psicoterapeuti, educatori, assistenti sociali, operatori socio-sanitari, fotografi impegnati nell’ambito della relazione di aiuto), il corso è strutturato in 10 moduli intensivi della durata di un weekend ciascuno, a partire dal 18 gennaio 2020. Ogni modulo prevede attività teoriche e pratiche per permettere ai partecipanti di sperimentare sul campo i concetti appresi attraverso lezioni frontali, sperimentazioni individuali e in coppia, momenti di confronto e condivisione con il gruppo, lavoro sui propri progetti personali, per apprendere le potenzialità del medium fotografico e le sue possibili applicazioni in differenti ambiti professionali della relazione di aiuto. Le iscrizioni saranno aperte fino al 30 novembre.