Giornata cultura ebraica: Roma, domenica una serie di iniziative che avranno per filo conduttore “Sogni una scala verso il cielo”

“Sogni una scala verso il cielo” è il titolo che farà da filo conduttore alle iniziative organizzate domenica prossima, 15 settembre, al museo ebraico di Roma in occasione della Giornata europea della cultura ebraica. Diverse le iniziative che l’Ucei (Unione delle comunità ebraiche italiane), il museo ebraico e la comunità ebraica di Roma hanno in programma per far conoscere il patrimonio storico e culturale ebraico. Si parte alle 10.30 con una visita guidata al museo in romanesco dal titolo “O museo è già bello de per sé ma in giudaico romanesco… mbé vallo a vedè!”. In programma anche – dalle 11 alle 18 – visite guidate al Tempio Maggiore e al Tempio Spagnolo. Alle 13 in lingua inglese e alle 15 in lingua italiana sarà proposto un “Ghetto Tour”. Alle 14.30 e alle 16.30 si terranno nei giardini del Tempio dei laboratori didattici per bambini dai 6 ai 10 anni alla scoperta delle feste ebraiche.