Diocesi: Melfi, il 15 settembre a Monticchio Laghi “Il Cantico delle creature” per “I Cammini, tra radici e futuro”

Nell’ambito delle iniziative per la Giornata per la custodia del creato, dedicata quest’anno al tema “Quante sono le tue opere, Signore (Sal. 104, 24) – Coltivare la biodiversità”, domenica 15 settembre, la Badia di S. Michele Arcangelo a Monticchio Laghi ospiterà letture e presentazione de “Il Cantico delle creature” di san Francesco d’Assisi a cura di Dino Becagli.

L’evento, con inizio alle 19, fa parte dei progetti “I Cammini” e “Tra radici e futuro” di Matera Capitale europea della cultura 2019, coprodotti dall’arcidiocesi di Matera-Irsina, in partenariato con la diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa, dall’associazione Parco culturale ecclesiale “Terre di luce” e dalla fondazione Matera-Basilicata 2019, patrocinato dal Pontifico Consiglio della cultura e dall’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei.