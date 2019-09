Diocesi: Caritas Novara, sabato 14 s’inaugura il nuovo condominio solidale “Don Artibano”

Sabato 14 settembre, alle ore 15, in via Massaia 28 (ingresso nel cortile da strada privata Raselli 17) si terrà la presentazione ufficiale del nuovo condominio solidale “Don Artibano”, realizzato dalla Caritas di Novara. Interverranno il vescovo Franco Giulio Brambilla, il responsabile dell’uficio macro progetti della Caritas italiana don Andrea La Regina e il presidente della Fondazione Comunità del Novarese onlus Cesare Ponti.

La struttura ospiterà appartamenti destinati all’housing sociale – gestiti da Caritas – alloggi per l’accoglienza di persone in difficoltà – gestiti dall’associazione di volontariato “Il Solco” – e spazi destinati al Centro di consulenza familiare Comoli. Sarà intitolata a don Artibano di Coscio, sacerdote diocesano che dedicò il suo ministero ai poveri del quale proprio in questi giorni ricorre il 17° anniversario della morte.

L’opera è stata realizzata grazie al consistente contributo dei fondi diocesani dell’8×1000 destinati alla carità e con il sostegno della Caritas italiana e della Fondazione Comunità del Novarese.