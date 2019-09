Commissione Ue: Ursula von der Leyen presenta la squadra. “Flessibile, moderna, agile” per “servire l’Europa con dedizione”

foto SIR/Marco Calvarese

(Bruxelles) “Vi presento la mia squadra per l’Europa” ha esordito in conferenza stampa oggi a Bruxelles Ursula von der Leyen, presidente eletta della Commissione europea che entrerà in carica il 1° novembre. Sono “donne e uomini, persone giovani e figure con tanta esperienza, dell’est e dell’ovest dell’Europa, da nord e sud, diversi per esperienze e competenze”. Di ognuna di esse, elencando i compiti assegnati, ha poi descritto i motivi della scelta. La nuova Commissione avrà tre vice-presidenti (Frans Timmermans, Margarethe Vestager e Valdis Dombrovskis) responsabili dei tre pilastri del programma von der Leyen: “il green deal europeo, un’Europa attrezzata per l’era digitale, un’economia che funziona per le persone”. I tre lavoreranno trasversalmente su questi grandi temi, con “sottogruppi” di commissari. Si guarda a “un’Europa più forte nel mondo, che protegge il nostro stile di vita europeo e dà un nuovo slancio alla democrazia”. “Voglio una commissione che sia flessibile, moderna, agile”, ha ancora indicato von der Leyen, che “comprende e ascolta ciò che gli europei vogliono”, che “si adatta al digitale”, lavorando lei stessa “senza carta, con il digitale”, per rendere la vita più facile per le persone e le imprese. Sarà una Commissione che lavorerà per “ridurre il carico burocratico”, eliminando una norma in vigore, ogni volta che ne introdurrà una nuova, interverrà “in fretta e con determinazione” sulle urgenze. Questo gruppo “servirà l’Europa con dedizione”, darà forma al “modo europeo”, sarà “geo-politica”, “guardiana del multilateralismo”, perché “sappiamo che siamo più forti facendo insieme ciò che non sappiamo fare da soli”. In apertura von der Leyen aveva ringraziato Jean-Claude Juncker per la collaborazione di queste settimane: “Ho imparato molto da lui, gli devo molto e sarà un onore per me potergli succedere”.