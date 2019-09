Commissione Ue: Gentiloni, “mi impegnerò per il rilancio della crescita e per la sua sostenibilità sociale e ambientale”

“Ringrazio Ursula von der Leyen. In un momento cruciale per il futuro dell’economia europea mi impegnerò per il rilancio della crescita e per la sua sostenibilità sociale e ambientale. Cercherò di onorare l’Italia e lavorerò nell’interesse di tutti i cittadini europei”. Così Paolo Gentiloni, indicato oggi commissario agli Affari economici dalla presidente eletta della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un tweet pubblicato sul proprio profilo a seguito dall’ufficializzazione della composizione del nuovo esecutivo comunitario che dovrà ora avere il via libera del Parlamento europeo.

