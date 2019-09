Colombia: dal Celam “vicinanza a Chiesa, rafforzare iniziative per la pace”

TOPSHOT - People gather at Bogota's Bolivar main square on September 26, 2016, to celebrate the historic peace agreement between the Colombian government and the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC). Colombia will turn the page on a half-century conflict that has stained its modern history with blood when the FARC rebels and the government sign a peace deal on Monday. President Juan Manuel Santos and the leader of the FARC, Rodrigo Londono -- better known by his nom de guerre, Timoleon "Timochenko" Jimenez -- are set to sign the accord at 2200 GMT in a ceremony in the colorful colonial city of Cartagena on the Caribbean coast. / AFP / GUILLERMO LEGARIA (Photo credit should read GUILLERMO LEGARIA/AFP/Getty Images)

La presidenza del Consiglio episcopale latinoamericano (Celam) esprime in una nota la propria “vicinanza spirituale alla Chiesa colombiana”, in seguito all’annuncio del ritorno alle armi di un gruppo di ex combattenti delle Farc e le dolorose notizie che riguardano la violenza che colpisce uomini e donne di varie condizioni, dalle forze di sicurezza ai leader sociali, fino ai contadini e agli indigeni che vivono in regioni minacciate da diversi gruppi armati.

Il Celam ribadisce il suo sostegno alle iniziative della Chiesa colombiana che abbiano lo scopo di rafforzare e sviluppare la creazione di spazi per costruire la pace e la riconciliazione nel Paese.

La nota, scritta anche nell’ambito della Settimana per la pace che in Colombia si è appena conclusa, fa proprio l’invito di Papa Francesco ricordato dall’episcopato colombiano a “non lasciarsi rubare la speranza” e a perseverare nella convinzione che “la pace è possibile”.

Al tempo stesso, “siamo d’accordo nell’invitare tutte quelle persone di buona volontà, sia in Colombia sia nella comunità internazionale, a riflettere con serietà e ponderazione sui passi che si devono fare per camminare verso una Colombia riconciliata e in pace”.