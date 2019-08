Eutanasia e suicidio assistito: Tavolo famiglia e vita, l’11 settembre a Roma incontro con il card. Bassetti

“Eutanasia e suicidio assistito. Quale dignità della morte e del morire?”. È il tema del pomeriggio di confronto che il Tavolo famiglia e vita – composto da Aippc, Amci, Forum delle Famiglie, Forum Sociosanitario, Movimento per la vita e Scienza&Vita – ha organizzato per l’11 settembre, alle 15, al Centro congressi Cei, in via Aurelia, a Roma. L’intervento centrale dell’incontro sarà quello del presidente della Conferenza episcopale italiana, il card. Gualtiero Bassetti. A introdurlo, Alberto Gambino (Scienza&Vita) e Tonino Cantelmi (Psicologi e psichiatri cattolici). Interverranno anche Filippo Boscia (Associazione medici cattolici) e Aldo Bova (Forum sociosanitario). Modereranno il dibattito Gigi De Palo (Forum Famiglie) e Maria Casini Bandini (Movimento per la vita). Numerose le associazioni che parteciperanno ed esprimeranno la loro posizione sul tema al centro dell’incontro.