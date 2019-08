Diocesi: Perugia, anche giovani da fuori regione al pellegrinaggio a piedi verso Santiago di Compostela

Ci sono anche ragazzi che provengono da altre regioni tra i 270 in cammino verso Santiago di Compostela, nel pellegrinaggio promosso dalla Pastorale giovanile dell’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve. Come Antonietta, 22 anni, che viene dalla Basilicata e partecipa tra i ragazzi della Pastorale universitaria: “La nostra – dice in un video pubblicato su Umbriaoggi.news – è una parrocchia speciale”. Rispetto al pellegrinaggio Antonietta, che fa parte della fraternità “Amos”, afferma: “Sono giorni in cui tocchiamo il Signore con mano. Viviamo emozioni fantastiche”. I giovani sono partiti per il pellegrinaggio senza smartphone e soldi: “Seguiamo le orme di Abramo o, almeno, ci proviamo”, evidenzia, sorridendo, Antonietta.