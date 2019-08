Venezia76: il programma del 31 agosto. Al Lido “Joker” con Joaquin Phoenix, “Ema” di Larraín e fuori concorso “Adults in the Room” di Costa-Gavras

Sabato 31 agosto, il programma della quarta giornata alla 76ª Mostra del Cinema della Biennale di Venezia. Nella mattinata si accavallano due proiezioni stampa di forte interesse. Alle ore 8.30 viene infatti presentato l’attesissimo “Joker” di Todd Phillips accompagnato dal camaleontico Joaquin Phoenix, che a Venezia ha già vinto una Coppa Volpi nel 2012 con “The Master”. Il film affronta la genesi del pagliaccio criminale Joker. Dopo la conferenza stampa alle ore 14.00, regista e interprete incontreranno il pubblico sul tappeto rosso alle 19.15.

Il secondo film della mattinata, però fuori concorso, è “Adults in the Room” di Costa-Gavras, inchiesta politico-sociale sul dramma della recente crisi greca e le scelte applicate dall’Europa. Il film prende le mosse dal libro di Yanis Varoufakis, ex ministro delle Finanze della Grecia a guida Tsipras. La proiezione nel Palazzo del Cinema con il pubblico è prevista alle 22.00, in concomitanza con il premio speciale per la regia all’autore Costa-Gavras.

Nel pomeriggio alle 16.45 sfilerà sul tappeto rosso il cast del film “Ema” del cileno Pablo Larrain, già presentato alla stampa venerdì 30 agosto: storia tormentata di una giovane ballerina che manda in frantumi i propri legami affettivi.

Sul fronte tavole rotonde Industry e cultura cinematografica, si ricordano due appuntamenti nello spazio Fondazione Ente dello Spettacolo all’Hotel Excelsior: il Premio Adelio Ferrero per il miglior critico alle ore 17.00 e la presentazione alle 17.30 dei volumi “Da Chaplin a Loach” di Roberto Lasagna e “Brividi sul divano. I telefilm di Alfred Hitchcock” firmato Giorgio Simonelli e Beatrice Balsamo.