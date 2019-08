Venezia76: il 5 settembre la presentazione del concorso di cortometraggi “Corti di lunga vita”

Si svolgerà, giovedì 5 settembre, alle 16, in occasione della 76esima Mostra internazionale d’Arte cinematografica, la presentazione della terza edizione del concorso internazionale di cortometraggi “Corti di lunga vita” (www.cortidilungavita.it). A presentare il concorso, nello spazio della Fondazione Ente dello Spettacolo, in Sala Tropicana 1, all’Hotel Excelsior – Lungomare Guglielmo Marconi, Lido di Venezia, sarà l’Associazione 50&Più, in collaborazione con la Fondazione Ente dello Spettacolo. L’iniziativa della 50&Più promuove la realizzazione di audiovisivi riguardanti l’anzianità nelle sue molteplici sfaccettature, sviluppando ogni anno un aspetto specifico. Il titolo dato all’edizione 2019 è “Tutta la vita”, un richiamo esplicito a uno dei brani di Lucio Dalla. I corti dovranno essere inviati entro il 10 novembre, la premiazione si terrà invece nel mese di dicembre a Roma, alla presenza della giuria tecnica presieduta dal regista Paolo Virzì. Intanto, a moderare la presentazione del concorso a Venezia sarà Federico Pontiggia, critico cinematografico e giornalista per la Rivista del Cinematografo. Interverranno: Sebastiano Casu, vice presidente vicario 50&Più, don Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, Gabriele Sampaolo, segretario generale 50&Più, e Anna Maria Melloni, direttore del Centro Studi 50&Più.