Redentoristi: il racconto della Congregazione nella video-intervista al superiore, p. Brehl

In una intervista di cinquanta minuti con padre Michael Brehl, registrata nella Casa Generalizia a Roma, il superiore della congregazione spiega cosa significa essere redentoristi, cosa guida le missioni e cosa è stato pianificato per crescere in questi tempi di cambiamento. Egli esamina la secolarizzazione delle società e la separazione dei credi individuali e personali dal bene comune e dal forum pubblico. Racconta la storia di come la Madonna del Perpetuo Soccorso è arrivata ai Redentoristi e di come li ha accompagnati nella loro vita missionaria. Nelle parole del superiore anche le origini della congregazione redentorista e il racconto delle storie di persone prodigiose che ha incontrato nel suo viaggio, tra cui san Gerardo Majella, il santo della Madri.