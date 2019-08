Papa Francesco: intenzione di preghiera settembre, “politici, scienziati ed economisti lavorino per la protezione dei mari e degli oceani”

“Preghiamo in questo mese perché i politici, gli scienziati e gli economisti lavorino insieme per la protezione dei mari e degli oceani”. Lo afferma Papa Francesco nel video-messaggio per l’intenzione di preghiera per il mese di settembre. Il Pontefice ricorda che “la Creazione è un progetto dell’amore di Dio all’umanità” e che oggi gli oceani, che custodiscono “la maggior parte dell’acqua del pianeta e anche la maggior varietà di esseri viventi”, sono “minacciati da diverse cause”. “La nostra solidarietà con la ‘casa comune’ – sottolinea – nasce dalla nostra fede”.