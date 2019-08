Diocesi: L’Aquila, domani l’inaugurazione del Palazzetto dello Sport “San Giovanni XXIII” a Paganica

Sarà inaugurato domani, domenica 1° settembre, alle 17, a Paganica, il Palazzetto dello Sport “San Giovanni XXIII”. Alla cerimonia interverrà l’arcivescovo de L’Aquila, il card. Giuseppe Petrocchi, che, dopo gli interventi delle autorità presenti, rivolgerà un saluto e impartirà la sua benedizione alla struttura. Saranno presenti anche mons. Giuseppe Molinari, arcivescovo emerito de L’Aquila e mons. Antonini, nunzio apostolico. Il Centro sportivo è stato costruito grazie ai fondi raccolti dalla sottoscrizione aperta dalla Caritas e da “L’Eco di Bergamo” e all’appoggio del Comune, della Provincia e della Camera di Commercio di Bergamo, dopo il terremoto del 6 aprile 2009. Il Palasport, pensato con l’obiettivo di diventare un luogo di aggregazione per i giovani di tutta la zona, sorge su un terreno di circa 5 mila metri quadri, di proprietà dell’arcidiocesi de L’Aquila. Comprende un campo integrato per basket, pallavolo e calcetto, una tribuna da 150 posti e spogliatoi regolamentari. Completato nel giugno del 2012, quando il presidente della Caritas diocesana bergamasca, mons. Maurizio Gervasoni, ha consegnato il Centro sportivo all’allora Arcivescovo de L’Aquila; tuttavia non è stato possibile utilizzarlo fino a oggi, in quanto si sono dovuti realizzare ulteriori lavori di completamento, sul piano strutturale e giuridico. “Il complesso sarà messo a disposizione per lo svolgimento di attività sportive e ricreative, come anche per eventi religiosi, culturali e sociali, nell’intento di spalancare – prima di tutto ai ragazzi e ai giovani – orizzonti di verità e di sana condivisione”, ha scritto il card. Petrocchi.