Diocesi: Caritas Viterbo, al via la seconda edizione di “AbitiAMO”, progetto di co-housing per studenti universitari

Otto studenti fuorisede dell’Università della Tuscia, in regola con gli esami, potranno usufruire a titolo gratuito per un anno di una casa a loro dedicata nel centro storico di Viterbo grazie al progetto “AbitiAMO”, promosso dalla Caritas diocesana. L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, offre un’esperienza di coabitazione sociale e vede la collaborazione dell’Ufficio diocesano di pastorale giovanile, del Consultorio diocesano, dell’Università degli Studi della Tuscia, dell’istituto Progetto Uomo di Montefiascone, dell’Associazione italiana genitori di Vitorchiano, del Centro di documentazione “Don Lorenzo Milani” e di allievi della scuola di Barbiana e ha il patrocinio del Rotary Club di Viterbo. “Nell’ottica di un’economia di scambio i ragazzi e le ragazze selezionate individueranno, in accordo con l’équipe di coordinamento, un’attività di volontariato da svolgersi in strutture della Caritas o in altre realtà di solidarietà e di promozione sociale, compatibilmente ai propri ritmi di studio” riferiscono dalla Caritas diocesana di Viterbo, che attraverso questo progetto i intende valorizzare il protagonismo e la partecipazione attiva dei giovani nella comunità, promuovendo lo sviluppo di competenze relazionali per il benessere della persona, attivando modelli di economia di scambio finalizzati alla reciprocità”. Gli studenti interessati, che affronteranno colloqui e stage conoscitivi di selezione, possono contattare la segreteria Caritas al numero 370-3546630.