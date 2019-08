Diocesi: Brindisi, processione a mare con le reliquie e le statue di san Lorenzo e Teodoro

Gli appuntamenti in onore dei patroni di Brindisi san Teodoro d’Amasea e san Lorenzo da Brindisi nella loro giornata più significativa. Le celebrazioni religiose oggi toccheranno il loro culmine: ‪alle 18.30‬ sarà celebrata la messa in onore di san Teodoro, mentre ‪alle 19.30‬ l’appuntamento più atteso, quello della processione a mare con le reliquie e le statue dei santi patroni, che partiranno dal porticciolo turistico e arriveranno nel porto interno, sulla banchina nei pressi delle Colonne Romane. Dopo il discorso dell’srcivescovo, mons. Domenico Caliandro, e del sindaco Riccardo Rossi, si svolgerà lo spettacolo pirotecnico nel porto e quindi la processione per le vie del centro, sino alla cattedrale. In mattinata, inoltre, è prevista la sfilata di auto e moto d’epoca per le vie della città, con la loro benedizione: ‪la partenza è prevista dalla cattedrale. In programma, anche una sosta nella chiesa medievale di Santa Maria del Casale. Domani la celebrazione pontificale nel duomo presieduta dall’arcivescovo.