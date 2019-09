Custodia del Creato: Mola di Bari, pulizia di un tratto di costa e sensibilizzazione verso la raccolta differenziata

Un tratto di costa di Mola di Bari sarà ripulito dai rifiuti, domani mattina, domenica 1° settembre, in occasione della Giornata per la Custodia del Creato. L’iniziativa è a cura dell’associazione “Rinnovamento per la Vita”, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e la collaborazione di alcune associazioni ambientaliste locali. Nel pomeriggio, alle 17, è in programma invece un’aquilonata sul mare e, dalle 19, in Piazza XX Settembre si svolgerà l’animazione e la sensibilizzazione dei cittadini verso la raccolta differenziata. Seguirà, alle 21, un concerto musicale sui temi ambientali abbinato allo spettacolo “Una Voce per Maria” a cura del Rinnovamento nello Spirito, nell’ambito dei festeggiamenti per la festa patronale, con canti, danze e testimonianze in onore della Vergine Maria.