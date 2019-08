Ue: Juvenes Translatores, concorso per scuole superiori. Iscrizioni aperte. Oettinger, “benefici dalla padronanza delle lingue”

Bruxelles: il commissario Ue Gunther Oettinger

La Commissione europea ha annunciato oggi la 13ª edizione del concorso annuale Juvenes Translatores per gli studenti delle scuole superiori. Dal 2 settembre le scuole di tutti gli Stati membri dell’Ue potranno registrarsi online per consentire ai propri studenti di competere con i loro coetanei di tutta Europa, spiega un comunicato dell’esecutivo. Quest’anno gli studenti partecipanti dovranno tradurre un testo su come i giovani possono contribuire a plasmare il futuro dell’Europa. Günther H. Oettinger, commissario responsabile per il Bilancio e le risorse umane, afferma: “In Europa siamo felici di poterci parlare e di capirci in molte lingue diverse. È bello vedere che i giovani apprezzano i benefici derivanti dalla padronanza delle lingue straniere e che sono desiderosi di impararne altre”. I partecipanti potranno scegliere da quale a quale delle 24 lingue ufficiali dell’Ue desiderano tradurre (le combinazioni linguistiche possibili sono 552). Nell’edizione dello scorso anno gli studenti hanno scelto ben 154 combinazioni linguistiche diverse. L’iscrizione delle scuole — la prima parte della procedura in due fasi — è aperta fino al 20 ottobre 2019 alle 12. La Commissione europea inviterà 751 scuole a partecipare alla fase successiva.

Il numero delle scuole partecipanti di ciascun Paese corrisponde al numero di seggi del Paese al Parlamento europeo. La procedura di selezione delle scuole è automatizzata e casuale. Le scuole selezionate dovranno scegliere 2-5 studenti che parteciperanno al concorso. Gli studenti possono essere di qualsiasi nazionalità, ma devono essere tutti nati nel 2002. Il concorso – che sarà on line – si svolgerà il 21 novembre 2019 contemporaneamente in tutte le scuole partecipanti. I vincitori, uno per Paese, saranno annunciati all’inizio di febbraio 2020 e saranno premiati nella primavera del 2020 nel corso di una cerimonia speciale che si terrà a Bruxelles. È possibile registrarsi al concorso su ec.europa.eu.