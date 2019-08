Politica: a Ventotene 150 giovani federalisti con Gozi, Monti, Prodi e Goulard. “Dall’Unione monetaria agli Stati Uniti d’Europa”

“Il federalismo in Europa e nel mondo. Dall’Unione monetaria agli Stati Uniti d’Europa”: è il titolo della 38ª edizione del seminario di formazione federalista, in programma dal 1° al 6 settembre, organizzato dall’Istituto di studi federalisti Altiero Spinelli, che ha ottenuto il patrocinio della Camera dei deputati. Domenica 1° settembre, alle 17, alla cerimonia di apertura dedicata a “Un’Italia europea in un’Europa federale”, interverranno Sandro Gozi (presidente Unione dei federalisti europei), Laura Garavini (presidente Intergruppo federalista al Senato della Repubblica), Sylvie Goulard (vice governatore Banca di Francia, indicata dal presidente Macron a rappresentare il Paese nella Commissione europea, nella foto), Mario Monti (presidente Università Bocconi e senatore a vita). Le conclusioni saranno affidate a Romano Prodi, già premier e presidente della Commissione europea. Venerdì 6 settembre alle 9.30, la sessione conclusiva del seminario “Il ruolo del Parlamento europeo a 40 anni dalle prime elezioni europee”, ospiterà gli interventi dei parlamentari europei Brando Benifei, Salvatore De Meo, Domènec Devesa. La giornata si concluderà con l’assegnazione della nona edizione del premio giornalistico “Altiero Spinelli”, insignito della Medaglia del presidente della Repubblica, a Eva Giovannini, giornalista Rai.

“Per contrastare nazionalismi e populismi appare sempre più importante la formazione dei giovani agli alti ideali della cooperazione tramite il rafforzamento e la democratizzazione delle istituzioni sovranazionali”, afferma Federico Brunelli, direttore dell’Istituto Altiero Spinelli. Al seminario di Ventotene 150 giovani provenienti da tutto il continente e da altre regioni del mondo si ritrovano “per approfondire il pensiero federalista e confrontarsi su proposte operative per il lancio di una forte iniziativa politica per la Federazione europea e per un mondo governato”. Programma del seminario su www.istitutospinelli.org.