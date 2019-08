Paola Bonzi: Milano, il 9 settembre messa in ricordo della fondatrice del Cav Mangiagalli

La messa in ricordo di Paola Bonzi, fondatrice e direttrice dello storico Cav (Centro aiuto alla vita) Mangiagalli di Milano, nel trigesimo della sua nascita al cielo, sarà celebrata presso la basilica di Sant’Ambrogio a Milano il prossimo lunedì 9 settembre 2019, alle ore 18.30. Paola Marozzi Bonzi è morta il pomeriggio del 9 agosto a Brindisi, per una inaspettata e fulminea malattia che l’ha colta durante una vacanza con il marito. La messa del 9 settembre, scrive il Cav Mangiagalli in una nota, “sarà l’occasione per tutti noi che abbiamo voluto bene a Paola per dirle la nostra gratitudine e testimoniare il nostro affetto, rinnovando l’impegno a portare avanti con determinazione l’opera da lei iniziata”.